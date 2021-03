Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, a murit luni, la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat…

- Chitaristul trupei timisorene Cargo, Adi Barar, a fost internat la sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara, fiind diagnosticat cu COVID-19. "Azi, ziua de joi, il gaseste pe Adi Barar la spital. Suntem ingrijorati pentru situatia in care se afla. Starea lui de sanatate este mai fragila…

