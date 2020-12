Stiri pe aceeasi tema

- Ideea traia. Se zvarcolea, prin frig, foame și umilințe, in capetele tuturor. Mai puțin in cele ale nomenklaturii, daca admitem ca specia aceea sfidatoare era posesoare de cap. Acum 31 de ani, ne-am adus aminte de vorbele lui Napoleon: „Revolutia este o idee care si-a gasit baionetele”. Mai intai, baionetele…

- – Care sunt prioritațile dvs. pe termen scurt? Ce se va face in urmatoarele saptamani in Primarie Bacau? – In primul rand, trebuie ca Primaria sa fie funcționala. Am gasit haos. Ca sa fac o comparație, Primaria arata ca o mașina performanta al carei motor era gripat. Sunt cateva departamente și servicii…

- De neoprit! Și de neinvins! Așa sunt boxerii SCM/ CSM Bacau antrenați de Relu Auraș. In iarna, au luat locul 1 pe echipe la Campionatele Naționale de Seniori. Acum, odata cu reluarea competițiilor dupa pauza impusa de pandemie, au „recidivat” atat la Naționalele de Tineret, cat și la cele Under 22 disputate…

- La data de 02 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, politistii Biroului Rutier Bacau au depistat in flagrant un barbat de 48 de ani, din municipiu, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Garii, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul…

- Partidul Mișcarea Populara mulțumește tuturor membrilor și simpatizanților care au avut incredere in partid și i-au acordat votul. “De asemenea mulțumim și celor care nu au votat Partidul Mișcarea Populara și le promitem ca vom face tot posibilul ca in urmatorii patru ani sa le caștigam increderea”,…

- La nivelul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau s-a desfașurat o activitate umanitara prin care tot personalul unitații a vrut sa iși arate in continuare sprijinul pentru familiile foștilor colegi, pentru care, in mod regretabil, destinul a avut alte planuri și a decis ca ei sa iși incheie mandatul in…

- Toate lecturile din duminica a 26-a de peste an ne indeamna la ascultare. In Evanghelie Isus spune o parabola despre doi fii care spun una si fac alta. Rugat de tatal sau sa mearga si sa lucreze in vie, primul fiu spune „nu”, dar mai apoi isi regandeste pozitia si face munca solicitata. Al doilea […]…

- Cu patru ani in urma, tot in preajma alegerilor locale, remarcam, la aceasta rubrica, lipsa verbului „a face” din dezbaterile electorale, din vocabularul candidatilor la dregatoriile scoase la aprecierea celor cu drept de vot. Nu se prinde, nu are loc in propozitiile si frazele scrise sau rostite de…