Adevărul despre adidașii aruncați pe cablurile stâlpilor. Ce înseamnă, de fapt Cu siguranța ați vazut macar odata o pereche de adidași atarnați de fire. Suna ciudat, intr-adevar, insa aceștia au legatura cu ceva la care probabil nu va așteptați. Despre ce este vorba, aflați in randurile urmatoare. De ce sunt aruncați adidașii pe cablurile stalpilor Practica de a arunca in aer pantofi legați și de a-i […] The post Adevarul despre adidașii aruncați pe cablurile stalpilor. Ce inseamna, de fapt appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

