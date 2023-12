Stiri pe aceeasi tema

- Elias Chralambous, antrenorul de la FCSB, a vorbit despre echipa sa dupa victoria cu Poli Iași, 3-0. Cu un meci in plus, FCSB are 11 puncte in plus fața de CFR Cluj, inainte de pauza competiționala. Iar antrenorul cipriot și-a felicitat jucatorii și spune ca inca nu se vede campion. Concluziile lui…

- Absențe incredibile pentru FCSB la ultimul meci al anului, cu Poli Iași. De pe foaia de joc lipsesc nume importante din echipa roș-albaștrilor. Poli Iași și FCSB se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in cadrul etapei #21 din Superliga, pe stadionul "Emil Alexandrescu". Partida va fi liveTEXT…

- Dan Sucu a avut o prima reactie dupa victoria obtinuta de giulesteni cu Universitatea Craiova, scor 2-0, si a dezvaluit ca se teme de derby-ul FCSB – Rapid. Patronul alb-visiniilor a recunoscut ca este ingrijorat, chiar daca echipa lui a ajuns la noua meciuri la rand fara infrangere. Finantatorul Rapidului…

- Horațiu Moldovan, modest dupa Rapid – Poli Iași 3-2. Chiar daca a avut o prestație excelenta in poarta giuleștenilor, portarul echipei naționale nu este de parere ca a avut un rol atat de important in victoria echipei sale. Partida dintre Rapid și Poli Iași a contat pentru etapa a 12-a a sezonului de…

- Rapid - Poli Iași 3-2. Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, și-a laudat jucatorii pentru atitudine, dar și adversarii. Leo Grozavu a fost impresionat de forța Rapidului in Giulești, echipa despre care spune ca a meritat victoria cu Poli. Antrenorul a ținut sa remarce și evoluția solida a lui Ailenei,…

- Kevin Soni ar putea debuta la Rapid, in partida cu Poli Iasi, din urmatoarea etapa de Liga 1. Cristiano Bergodi a facut anuntul, si a dezvaluit ca atacantul va fi in lotul giulestenilor pentru duelul cu moldovenii. Rapid – Poli Iasi, partida din etapa a 12-a din Liga 1, va fi in format live text, […]…

- Elias Charalambous și-a felicitat jucatorii dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Tehnicianul vicecampioanei a vorbit despre victoria din prima partida, pentru echipa pe care o pregatește, a noului sezon de Cupa Romaniei Vicecampioana Romaniei s-a impus la Oradea cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de David…