Adevăratul deficit Sorin Roșca Stanescu In timp ce unul dintre noii demnitari ai statului roman, un personaj cu o doaga sarita, ne ingrozește anunțand ca Romania este in deficit, adevarata problema este in alta parte. Și se numește tot deficit. Dar nu deficit financiar. Deficit de democrație. Intreaga echipa Orban scormonește in toate direcțiile in cautare de

