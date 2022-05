Stiri pe aceeasi tema

- Integrarea Ucrainei in Uniunea Europeana va lua „indubitabil 15 sau 20 de ani”, a estimat duminica ministrul francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, potrivit caruia, pana la aderare, exista optiunea comunitatii politice europene propusa de presedintele Emmanuel Macron.

- Ministrul francez al afacerilor europene, Clement Beaune, a spus vineri ca Uniunea Europeana trebuie sa ramana ferma in timp ce atacurile ruse din Ucraina se intensifica "extrem de ingrijorator", transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…