Aderarea la Schengen | Rareș Bogdan: „România nu poate risca o respingere încă o dată” Liderul PNL a ținut sa menționeze ca au fost facute gesturi importante, dar ca nu se poate risca inca un vot impotriva aderarii.„Romania a facut doua gesturi importante, plus al treilea care a generat in ințelegere cu Suedia. Va amintiți saptamana trecuta, la Strasbourg, premierul Suediei a vorbit pentru extinderea Spațiului Schengen, de punerea pe ordinea de zi in mandatul suedez, adica pana in iunie. (…) Romania nu poate risca o respingere inca o data, așa ca in momentul acesta trebuie sa așteptam rezultatul alegerilor din 29 ianuarie, din Austria, și abia dupa aceea sa ne stabilim strategia”,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus intrarii Romaniei in Schengen, anunța ca vizita pe care o face luni in Bulgaria, unde inspecteaza frontiera cu Turcia, este „dedicata luptei comune impotriva migrației ilegale”. Austria va sprijini solicitarea de 2 miliarde de euro adresata de Bulgaria…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca Austria isi mentine veto-ul fata de extinderea Spatiului Schengen, atat timp cat acesta „nu functioneaza”. Totodata, el cere „sprijin deplin pentru Bulgaria si Romania si masuri concrete din partea Comisiei Europene pentru intarirea protectiei frontierei…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, va merge maine in Bulgaria, dar continua sa refuze sa accepte Romania și Bulgaria in Schengen. Vizita in Bulgaria a cancelarului Austriei și a ministrului sau de Interne fusese convenita pentru data de 23 ianuarie 2023 la intalnirea de la Viena, din 1 ianuarie 2023,…

- Bulgaria anunța ca aderarea la Schengen ar putea fi anunțata la 1 octombrie. Declarația aparține ministrului interimar al afacerilor externe, Nikolai Milkov. Acesta a vorbit despre data de 1 octombrie inca de la audierea sa de miercuri, 11 ianuarie, in Comisia de politica externa a parlamentului. Dar…

- Romania poate fi primita in Spațiul Schengen, cel mai curand, in a doua jumatate a anului 2023, insa Bulgaria ar putea intra in Schengen inaintea Romaniei, susțin mai mulți oficiali romani. Faimosul concert de Anul Nou de la Viena, considerat drept cel mai celebru eveniment cultural din lume, s-a transformat…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cere ridicarea unui gard de la granita Bulgariei cu Turcia pentru a permite Romaniei si Bulgariei aderarea la spatiul Schengen. Nehammer spune ca finantarea ar trebui asigurata de Uniunea Europeana. „Astazi are loc o intrevedere importanta pentru Austria pentru ca…

- „Am avut astazi de partea noastra 26 din 27 de state membre care au susținut aderarea Romaniei la spațiul Schengen.Romania a reușit in ultimele luni sa convinga multe țari care se opuneau de ani de zile integrarii Romaniei in spațiul de libera circulație.Astazi doar Austria a spus ca inca nu este pregatita…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a avansat miercuri intr-o sedinta cu usile inchise a PPE luna martie 2023 ca posibila data de aderare a Romaniei la spatiul Schengen, au declarat pentru G4Media surse politice. El a facut referire la presupuse "presiuni" asupra firmelor austriece din Romania, dupa…