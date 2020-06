Adela Popescu are probleme de sănătate și a fost nevoită să ajungă la urgențe Adela Popescu a lipsit ieri din platoul emisiunii Vorbește lumea și toți fanii s-au ingrijorat cu atat mai mult cu cat Cove a spus ca nu știe motivele pentru care colega sa lipsește. Adela Popescu a avut un motiv bine intemeiat pentru care a lipsit din platou pe care l-a explicat chiar indragita prezentatoare de televiziune: „De vreo 4 zile ma durea foarte tare stomacul, pe la 3 dimineata cand mi-am dat seama ca durerea creste, in niciun caz nu scade, m-am prezentat la urgenta. Se pare ca am o ilemita terminala, e o inflamatie a tubului digestiv.” – a explicat Adela Popescu Totodata, Adela a fost… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

