Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Romania, lanseaza prima sa piesa, o colaborare cu Jean Gavril. „Piesa asta am scris-o din dragoste pentru vin, din dragoste pentru soție, din dragoste pentru prieteni și pentru tot ce inseamna intalnirile cu ei la o vorba buna. Am o pasiune…

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți producatori din industria muzicala romaneasca și-a unit forțele cu Randi, iar impreuna lanseaza piesa ”Dancin’ To Forget”. ”Am știut inca de la inceput ca piesa asta va fi o colaborare unica, iar Randi este una dintre vocile pe care nu poți sa le confunzi niciodata.…

- Jessie J are piesa noua: „I Want Love”. Noul single vine dupa o pauza de trei ani. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe toata lumea pe ringul de dans. Abia aștept...…

- Eugenia Nicolae, pe care ai putut sa o vezi in cadrul show-ului Romanii au talent, lanseaza o noua piesa, dedicata copiilor de toate varstele: ”De ce nu ma legeni”. Eugenia Nicolae a impresionat la Romanii au talent cu vocea sa. Artista canta inca din copilarie și iși compune propriile piese. Acum vine…

- Alex Parker lanseaza piesa bass-house ”I want the money”, o colaborare incendiara cu artista din L.A., Hera. “I Want The Money este imnul generației crypto! O piesa catchy, cu un videoclip care aduce la viața toate meme-urile din sfera de finance”, a spus Alex. Piesa a fost scrisa și compusa de Alex…

- Cu un sound fresh ce imbina elemente pop-dance, „BADDEST” este cu siguranța o colaborare perfect de ascultat in aceasta vara. Piesa prezinta prin beat-uri și versuri vibe-ul plin de energie al celor doi artiști, Imanbek & Cher LLOYD. In ciuda faptului ca are doar 20 de ani, Imanbek a schimbat deja istoria…

- Aprilie incepe Fara control cu noua piesa interpretata de Jean Gavril și NOSFE. Timbrul puternic al lui Jean Gavril, agresivitatea lirica propulsata de NOSFE, toate va vor da un super boost pentru a face tot ceea ce simțiți ca va doriți. Cu un ritm care a facut pana și ziua de luni sa inceapa mai bine,…

- Antonia a lansat astazi o noua piesa in limba romana, cu un vibe de vara. Ea se numește „Imi placi tu” și suntem siguri ca o vei asculta pe repeat. „Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn... View Article