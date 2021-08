Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu organizarea cat mai buna a pelerinajelor de Sfanta Maria din țara, CFR Calatori a anunțat ca, in perioada 13-15 august 2021, pentru ca pelerinii sa ajunga la slujbele de praznuire a Adormirii Maicii Domnului, trenurile R si IR care circula pe distanta Cluj Napoca - Gherla - Dej Calatori…

- In contextul unui trafic de calatori crescut, prilejuit de Sarbatoarea Sfintei Maria, CFR Calatori opereaza cu intregul parc tehnic disponibil de material rulant și are in vedere, operativ, sporirea capacitatii (vagoane suplimentare) de transport pe rutele la care se inregistreaza cele mai mari solicitari,…

- In ziua Adormirii Maicii Domnului, Manastirea Nicula din judetul Cluj isi serbeaza hramul. In ajun, va fi organizat tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal” care aminteste de un eveniment din anul 1699, informeaza Basilica.ro. In acel an, icoana pictata de preotul ortodox Luca…

- Planul de investitii anuntat de compania de curierat DHL in Romania continua prin marirea capacitatii de transport odata cu operarea unei noi aeronave de tip Boeing 737 la Cluj -Napoca si prin modernizarea si extinderea sediilor operationale din Constanta, Bacau si Suceava. Potrivit unui comunicat…

- Emil Boc a postat pe pagina de Facebook mai multe imagini cu el și Tanczos Barna în timpul unei calatorii cu mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca cu ocazia Vinerii Verde. „Am primit astazi vizita dlui Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor,…

- O singura medie de 10 a fost obținuta de un elev din Cluj-Napoca, din cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Balcescu”. O alta nota de 10 a fost obținuta de un elev de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej, precum și din cadrul Liceului…

- Posibil sa fie cel mai vechi mijloc de transport în comun care circula în prezent pe strazile din Cluj-Napoca. Daca vrei sa faci o „calatorie în timp”, poți lua autobuzul Roman Diesel 111 RD, care înca mai circula în oraș.…

- UPDATEPrefectura Cluj a anunțat ca de luni, 24 mai, reincepe școala in Cluj-Napoca, Gherla și Campia Turzii, dupa ce rata de infectare a scazut sub 1 caz la mia de locuitori.-----------------------Incidența cazurilor COVID-19 a scazut sub 1 la mie in Cluj-napoca, iar de luni ar urma sa se redeschida…