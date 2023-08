Stiri pe aceeasi tema

- FCSB o intalnește pe CSKA Sofia, iar CFR Cluj va merge in Turcia pentru un duel cu Adana Demirspor in a doua manșa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Partidele pot fi fi urmarite in format Live Text Online pe www.stiripesurse.ro.Farul Constanța și Sepsi OSK au fost primele echipe…

- Adana Demirspor - CFR Cluj, meci contand pentru mansa a doua a turului al doilea preliminar din Conference League, este programat, joi, 3 august, de la ora 21:00, pe Stadionul Yeni Adana, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2 si Prima Sport 2.

- Vine Joia Mare pentru echipele romanești participante in cupele europene! Urmeaza returul din preliminariile UEFA Conference League, iar FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi au pregatit terenul pentru a obține calificarea in turul urmator! Cele mai tari cote pentru meciurile de joi sunt pe efbet. ...

- CFR Cluj și Adana Demirspor au remizat, 1-1, in prima manșa din turul 2 al preliminariilor Conference League, iar antrenorul turcilor, Patrick Kluivert se declara mulțumit de rezultat. Returul are loc joi, 3 august, de la ora 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport și DigiSport La…

- CFR Cluj debuteaza joi in cupele europene și o intalnește de la 20:30 pe Adana Demirspor. Antrenorul „feroviarilor” este optimist pentru șansa echipei, chiar daca doi jucatori sunt accidentați.

- Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj in turul doi preliminar Conference League, a reușit sa faca o mutare importanta inainte de dubla manșa. Formația care a incheiat pe locul 4 in campionatul Turciei a batut palma cu Patrick Kluivert (47 de ani), iar legendarul atacant a devenit noul antrenor…

- FCU Craiova va fi susținuta de circa 500 de suporteri la meciul cu CFR Cluj, barajul pentru Conference League. Organizatorii partidei din Gruia au anunțat ca toți spectatorii au intrarea libera pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, pe baza unor bilete cu valoare zero. CFR Cluj - FCU Craiova se joaca…

- Conducatorii lui FCU Craiova așteapta ca fotbaliștii alb-albaștrii sa joace cu inima barajul decisiv cu CFR Cluj, pentru ultimul loc in Conference League. ”Daca joci pentru bani acest meci, atunci «Lasa-te de fotbal, tata!», le-a transmis lui Bauza și compania directorul general al FCU Craiova, Marcel…