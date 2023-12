Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in ipostaze neașteptate. De data aceasta, Adam Nemec și fiul sau au fost luați in „vizor”, iar imaginile arata cum fotbalistul nu iși uita niciodata fanii, indiferent de locul in care se afla.