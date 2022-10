Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Iacob și soția lui, Gabriela, sunt casatoriți din 2009 și sunt la fel de fericiți ca la inceputul relației. Actorul a povestit cum merg lucrurile in casnicia lor și a marturisit ca vor sa devina parinți. Intrebat care este secretul unei relații solide, Cristi a raspuns fara ocolișuri. „Nu e niciun…

- Dupa task-ul catușelor gestul lui Valentin și al Gabrielei de a cere popcorn și film, in locul unei nopți de dormit impreuna a creat tot felul de speculații in randul susținatorilor care au trimis și o scrisoare. In emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 17 octombrie 2022, Gabriela și valentin…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, susține ca iși va pune in aplicare planul de a se retrage din fotbal dupa eșecul cu Silkeborg de pe Arena Naționala, scor 0-5.„E cea mai mare bataie de joc din viața mea. Chiar imi dau seama ca aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atatea ori ca ma retrag din fotbal, dar…

- Doamna Flori a fost prezenta la Mireasa Capriciile Iubirii in seara de 13 octombrie 2022. Mama lui Valentin a fost imbrațișata de fiul sau cand a intrat in platou. La scurt timp, i-a facut semn Gabrielei sa se apropie și s-au imbrațișat toți trei.

- Gabriela, noua concurenta de la Mireasa, a trecut printr-o experiența traumatizanta la o varsta destul de frageda. Aceasta a povestit totul in testimonialul de prezentare. Ce s-a intamplat mai exact cu ea și cum a descris partenerul visurilor ei.

- A murit un fost concurent "Chefi la Cuțite". Este vorba despre Gheorghe Vatafu, care a lucrat pentru soții Ceaușescu, dar și pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Era unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Romania.

- Nicolas Popescu (19 ani), fiul lui Gica Popescu, a fost transferat de FC Voluntari de la Farul Constanța. Popescu avertiza pe 15 aprilie, la Digi Sport, ca iși va transfera fiul de la Farul daca nu va juca mai mult. „Nico trebuie sa joace de la anul, ca va juca la Farul, ca va juca la Steaua... da,…

- Emisiunea Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu surprize de proporții pentru telespectatori și nu numai. Ce vedeta indragita va prezenta sezonul 10 al celebrului show. Decizia este una oficiala.