Stiri pe aceeasi tema

- ”M-au impresionat profund puterea și energia Andreei, Georgianei și Gabrielei, trei femei victorioase in lupta cu una dintre cele mai teribile maladii– cancerul mamar triplu negativ! Le mulțumesc pentru implicarea de care dau dovada in efortul comun de prevenție, educație, indrumare a oamenilor sa mearga…

- Incepand de astazi, lumea literaturii din Romania e mai saraca. Dinu Sararu, scriitor și om de teatru, s-a stins din viața la varsta de 92 de ani. Inainte ca acesta sa treaca in neființa, fiica sa, Alexandra, a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Construirea viitorului Spital Regional de Urgența Iasi a intrat in linie dreapta dupa ce azi, la Palatul Victoria, in prezența prim-ministrului Marcel Ciolacu, a ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, si a conducerii ANDIS a fost semnat contractul de execuție a lucrarilor. „Este o stire pentru toata…

- Dupa aproape trei ore de discutii la Palatul Victoria intre cele doua partide de coalitie, liderul PSD, Marcel Ciolacu, si cel al PNL, Nicolae Ciuca, nu au cazut de acord in privinta comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale, au declarat luni, 12 februarie, surse din coalitie.Dupa aproape…

- Cum bine știm, „demnitate” vine din latinescul dignitas, care la romani se referea la persoane cu rang in societate. Cicero a folosit in acest ințeles cuvantul luand in seama prestigiul legat de rang. Dar tot el a vorbit de auctoritas și-i atribuie lui Iulius Cezar voința de a fi astfel incat nimeni…

- SAAF , companie aflata in subordinea Transporturilor, are performanțe incredibile din punct de vedere economic. Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., companie aflata in portofoliul lui Sorin Grindeanu, va incheia anul 2023 cu 4 angajați, cu 2 mai puțin ca in 2022, și va raporta…

- Daca nu va mai fi candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a pregatit deja o varianta de rezerva. Ieșita pe ușa din dos de la Palatul Victoria dupa scandalul azilelor groazei din Voluntari, Gabriela Firea incerca sa revina in prim planul politicii…

- Bugetul Educatiei va creste cu sase miliarde de lei in 2024 in baza celor convenite cu guvernantii, bani care vor fi folositi pentru majorarea cu 20 , in doua transe, a salariilor din sistemul de invatamant, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI , Simion Hancescu,…