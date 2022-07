Stiri pe aceeasi tema

Primaria Capitalei a virat Companiei Municipale Iluminat Public ultimele doua milioane de lei pentru acoperirea datoriei totale de 10 milioane de lei lasata de fostul edil Gabriela Firea, a anuntat primarul general Nicusor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca in acest an in parcurile administrate de Primaria Capitalei urmeaza sa fie reparate aleile, iar in Cismigiu au inceput lucrarile de pregatire pentru reparatii capitale la Podul Mare.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca incep lucrarile pentru reabilitarea buclei de tramvai de pe Bulevardul Aerogarii, proiect estimat la 9,6 milioane de lei. Primaria Sector 1 contribuie cu 5 milioane de lei, conform news.ro.

Un minor de 14 ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier, dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce se deplasa cu bicicleta, intre localitatile Nicula si Mintiu Gherlii, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj.

Gabriela Firea il acuza pe primarul Capitalei, Nicusor Dan, ca "nu e in stare sa construiasca nimic si prefera sa arunce la sectoare marile lucrari de investitii". In replica, Nicușor Dan ii transmite Gabrielei Firea ca a gasit dezastru in Primaria Capitalei, iar "propria incompetența ar trebui sa…

O femeie si un copil de un an au fost transportati la spital si alte doua persoane au fost consultate la fata locului, in urma unui accident rutier in care o autoutilitara s-a rasturnat dupa ce a lovit un autoturism.

Premierul Nicolae Ciuca ancondus prima mașina electrica "made in Cluj", un concept car realizat de un grup de investitori romani, care a pus la bataie, pana acum, proape 500.000 de euro pentru acest proiect.

Primaria Capitalei nu plateste bani pentru lucrarile din Centrul Istoric, acestea fiind executate de catre firme in baza garantiilor, anunta primarul Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan.