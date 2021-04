Grefierii vor face plangere penala impotriva ministerului Justitiei, pe care il acuza de imixtiuni in activitatea instantelor de judecata. Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial susține ca presedintii curtilor de apel sunt sunati pentru a nu pune in aplicare decizii definitive ale instantelor care prevad majorari salariale. ”Dupa ce a nemultumit corpul magistratilor prin modificarile […] The post Acuzații grave in Justiție! Grefierii acuza ministerul condus de Stelian Ion de IMIXTIUNI in instanțele de judecata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…