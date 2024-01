Familia Nastase se afla in centrul unui scandal de proporții, dupa ce ar fi trimis tablouri false la expoziția Victor Brauner, organizata de catre Muzeul Național de Arta al Romaniei. Acuzațiile au fost facute de catre mai mulți critici de arta, care cer „sa faca urgent o contraexpertiza realizata de experti internationali in opera lui Brauner”. Scandalul a starnit un val de controverse in randul istoricilor de arta. Printre aceștia se numara și Adrian Buga, care recomanda Muzeului Național de Arta „sa faca urgent o contraexpertiza realizata de experti internationali in opera lui Brauner”. Propunerea…