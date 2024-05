Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri șocante despre impunerea candidaților și cheltuirea banilor in interiorul partidului AUR, sub conducerea lui George Simion și a lui Marius Lulea. Incepe sa se dezvaluie modul in care mulți membri AUR au fost inșelați de catre Marius Lulea și George Simion. Numeroși membri ai partidului iși…

- Directorul Filialei Teritoriale de Imbunatațiri Funciare Galați a fost trimis in judecata, acuzat ca a primit aproape 135.000 lei mita pentru a favoriza o firma la licitații, dar și ca ar fi transmis informații confidențiale din documentele Agenției Națio

- Mii de persoane au manifestat marti la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, dupa difuzarea unei inregistrari audio care pretinde sa dovedeasca implicarea unui membru al guvernului sau intr-un caz de coruptie, transmite AFP.

- Sanmihaiu Roman este o localitate atragatoare a judetului Timis, care atrage si unele manevre deloc ortodoxe, chiar inainte de alegerile locale. Cel putin asta crede un locuitor al comunei, Liviu Mihailescu, acesta demonstrand de multe ori spirit civic, determinare si coloana vertebrala. El vorbeste…

- Angajații Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) sunt in revolta in aceasta luna, dupa ce veniturile salariale nu au fost acordate la timp, iar reacția conducerii a fost una „incețoșata”. Oamenii din cadrul AFIR, care gestioneaza sume considerabile de bani și se asuma responsabilitați…

- Angajații Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) sunt in revolta in aceasta luna, dupa ce veniturile salariale nu au fost acordate la timp, iar reacția conducerii a fost una „incețoșata”. Oamenii din cadrul AFIR, care gestioneaza sume considerabile de bani și se asuma responsabilitați…

- Justitia americana a anuntat joi inculparea unui fost informator al FBI, urmarit penal pentru ca a mintit si a fabricat false acuzatii de coruptie impotriva fiului lui Joe Biden, Hunter, acuzatii care au fost apoi recuperate de dreapta pentru a incerca sa-l destituie pe presedinte, noteaza AFP, preluata…

- Justitia americana a anuntat joi inculparea unui fost informator al FBI, urmarit penal pentru ca a mintit si a fabricat false acuzatii de coruptie impotriva fiului lui Joe Biden, Hunter, acuzatii care au fost apoi recuperate de dreapta pentru a incerca sa-l destituie pe presedinte, noteaza AFP.