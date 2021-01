Acuzată că are prea mulți directori pe statele de plată, Electrica a găsit soluția: i-a transformat pe toți în manageri 122 de directori și 179 de șefi de serviciu a numarat presa in organigrama prezentata dupa fuzionarea celor trei filiale de distribuție ale Electrica in nou-creata companie Distribuție Energie Electrica Romania (DEER). Compania la care statul este acționar principal este acuzata ca a creat, de-a lungul timpului, multe funcții pentru a satisface clientela politica.Libertatea a intrat in posesia unei circulare transmise saptamana trecuta de conducerea DEER prin care se anunța ca titulatura de „director” se transforma in cea de „manager”. Schimbarea vine la scurt timp dupa ce analistul economic Petrișor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

