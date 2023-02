Stiri pe aceeasi tema

- „Am divorțat acum 11 ani și m-am recasatorit in 2019. Viața m-a adus inapoi de la Brașov la Targu Lapuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Targu Lapuș. Supraveghez treburile la o stație electrica, sa aiba oamenii curent. Daca sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. In zilele libere…

- „Am divorțat acum 11 ani și m-am recasatorit in 2019. Viața m-a adus inapoi de la Brașov la Targu Lapuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Targu Lapuș. Supraveghez treburile la o stație electrica, sa aiba oamenii curent. Daca sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. In zilele libere…

- Zeci de tone de deșeuri bat la porțile Romaniei. Țarile occidentale nu știu sa iși administreze deșeurile și le trimit in Romania? Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul ANPC Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu produse second-hand,…

- Un milionar roman din Statele Unite in varsta de 24 de ani a starnit controverse in mediul online cu afirmații sale despre bani. Acesta este de parere ca orice tanar de 20 de ani ar trebui sa aiba o mașina sport.Acuzat ca nu ar fi muncit nicio zi in viața lui, tanarul a precizat ca a inceput…

- Poliția germana a oprit, in Grunstadt, doi șoferi romani care conduceau aproape fara oprire, de 30 de ore, un autocar in care se aflau 42 de pasageri. Cei doi șoferi facusera o pauza de doar trei ore dupa un drum din Franța in Romania, și se pregateau sa plece inapoi spre Franța, potrivit documentelor…

- Unul dintre actorii cunoscuți din Romania a ramas fara buletin intr-o stațiune montana din Germania. Acesta a mers intr-o alta destinație, fara sa-și dea seama de cele intamplate. In cele din urma, a fost nevoit sa se intoarca, dupa sute de kilometri.

- Vernisajul expozitiei temporare „Revoluție/Contrarevoluție” va avea loc joi, de la ora 16:00, la Muzeul Amintirilor din Comunism, Bd Eroilor 19. La eveniment va lua cuvantul autorul sau, artistul conceptual Ion Isaila. Organizata de Muzeul Amintirilor din Comunism, in parteneriat cu Muzeul Ororilor…

- Germania, campioana mondiala din 2014, debuteaza la CM 2022 impotriva Japoniei. Meciul incepe la ora 15:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar; Ovidiu Ioanițoaia,…