Acuzat de agresiuni sexuale, actorul Kevin Spacey a pledat nevinovat la Londra

Actorul Kevin Spacey a pledat nevinovat joi la Londra la acuzatiile de agresiuni sexuale formulate impotriva sa de trei barbati in cadrul unei audieri pregatitoare in fata justitiei britanice, informeaza AFP si Reuters. Lasat in libertate dupa o prima audiere in urma cu aproape o luna, actorul-vedeta al serialului „House of Cards” este inculpat pentru patru agresiuni sexuale asupra a trei barbati savarsite in perioada martie 2005 – aprilie 2013. Cu o voce clara, actorul si producatorul american de 62 de ani, pe numele complet Kevin Spacey Fowler, a spus ”nevinovat” cand i-au fost prezentate pe…