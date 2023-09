Acuzat de abuz. Primarul care agresa minore, reţinut pentru 24 de ore Minora de 17 ani dintr-un centru de plasament ar fi fost agresata sexual de primarul comunei Botoroaga, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare. Fata de 17 ani se afla in plasament la un camin privat din Sectorul 6. Primarul, care este in functie de circa 20 de ani, ar fi comis fapta chiar in sediul Primariei. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat magistratilor cu propunere legala. Politistii Capitalei au efectuat, luni, doua perchezitii intr-un dosar ce priveste agresiunea sexuala a unei minore de 17 ani, dintr-un centru de plasament, de catre un barbat de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

