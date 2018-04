Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul va fi pe primul loc la ora partidei cu Alexandria, chiar daca va avea un meci mai putin disputat la derbyul de saptamana viitoare. In „Vinerea Mare”, ploiestenii au primit anticipat cadoul de la „Iepuras”, Flacara Moreni reusind sa incurce contracandidata „Lupilor” la promovare cu un succes…

- Patreneriat Petrolul Petrolul – Olympique Lyon! ”Lupii galbeni”, pe cai mari. Petrolul Ploiești traiește un moment istoric. Pe primul loc in Liga a 3-a, cu șanse reale de a promova, dupa ce s-a distanțat la 5 puncte fața de principala urmaritoare, FCM Alexandria, gruparea prahoveana a primit o veste…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești, ora 15:00, Stadion „Flacara” Bogdan Chitic Fara probleme in a-și trece in cont, pe teren, primele șase puncte din returul Ligii a III-a, la care s-au adaugat alte trei, la masa verde, ca urmare a refuzului celor de la Viitorul Domnești de a organiza partida…

- Batai intre suporterii echipei Petrolul Ploiești și forțele de ordine, la Aninoasa. Incidentele grave de la Dambovița l-au determinat pe arbitrul Bogdan Anghelinei (Galați) sa intrerupa meciul timp de 10 minute, pentru ca jucatorii sa fie protejați. Polițiștii locali au folosit gaze lacrimogene și…

- "Lupii galbeni" ocupa primul loc în Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și îndeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gândesc la un singur lucru: promovarea.

- FC Petrolul Ploiești – Sporting Roșiori, maine, ora 14:00 Bogdan Chitic Fara joc oficial in ultimele aproape patru luni, petroliștii au șansa sa se exprime in sfarșit „pe puncte”, la debutul in 2018 ce se va consemna maine, in fața propriilor fani. Dupa ce prima etapa din retur a fost reprogramata pentru…

- Metalul pune punct astazi seriei meciurilor de verificare planificate pentru aceasta pauza competitionala. In ultima partida amicala a iernii, fotbalistii buzoieni vor intalni, in deplasare, pe Suporter Club Otelul Galati, formatia de pe locul 5 din Seria I a Ligii a 3-a. Antrenorul Metalului, Vali…

- Urcați pe 22 ianuarie 2018 la munte, in stațiunea brașoveana Cheile Gradiștei, componenții liderului turului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, au avut parte, in cea dintai zi a week-end-ului, de un prim meci-test, in compania unui adversar din același eșalon, dar din…