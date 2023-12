Stiri pe aceeasi tema

- Echipa „Doneaza sange, fii erou!” Timișoara, organizeaza in perioada 11-15 decembrie 2023o campanie de donare de sange la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timiș, StradaMartir Marius Ciopec, nr. 1. Voluntarii proiectului nostru vor fi prezenți la Centrul de Transfuzie de luni pana vineri, intreorele…

- De la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, zeci de mii de oameni au murit de ambele parți. De cel puțin trei ori mai mulți soldați ruși au murit in Ucraina fața de ​​intreg razboiul sovietico-afgan, care a durat 10 ani. Protocoalele umanitare internaționale impun ca morții sa fie returnați familiilor…

- La Universitatea Politehnica Timișoara s-a inaugurat joi, 2 noiembrie 2023, CANOPY, o instalație arhitecturala speciala, realizata de artistul britanic Steve Messam, prezent pentru prima oara in Romania. Sculptura temporara gonflabila realizata de artist este parte din proiectul UPT Campus Creativ,…

- A X-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Tradiții la Romani”, cel mai important festival al culturii tradiționale, se va desfașura la Convention Center – hotel Timișoara in 1 și 2 noiembrie, de la ora 18:30. Festivalul, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va reuni peste…

- Rudele interlopului executat in plina strada, la o aruncatura de baț de Poliția Bacau, au decis sa-și strige durerea in mijlocul strazii, acuzandu-i pe oamenii legii ca ii protejeaza pe criminali.

- Apel umanitar din partea autoritaților din Arad. Acestea cauta, la Timișoara, familia lui Dușan Ilin, decedat in 21 octombrie in județul vecin. Barbatul este din Timișoara, iar autoritațile aradene nu au reușit sa gaseasca familia lui de aici.

- La sfarșitul acestei saptamani, Timișoara e in sarbatoare. Orașul iși celebreaza statutul de Capitala Europeana a Culturii și, de vineri pana duminica, sarbatorește pe malurile Begai. Vor fi o mulțime de evenimente – concerte, ateliere, tururi ghidate, instalații și multe altele. „Dar, pentru ca e vorba…

- O femeie, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam din Timișoara dinspre Calea Lugojului spre Padurea Verde, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, care se deplasa in fața sa și era angajat […] The post Un…