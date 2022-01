Stiri pe aceeasi tema

- Un important journalist australian de politica interna susține ca Novak Djokovic va fi expulzat din Australia, viza acestuia urmand sa fie anulata in cursul zilei de joi, 13 ianuarie. Paul Bongiorno, journalist al The Saturday Paper, afirma ca ministrul australian al Imigrației, Alex Hawke, va aproba…

- Ministrul Imigrarii din Australia, Alex Hawke, este așteptat sa pronunțe decizia finala privind dreptul lui Novak Djokovic de a ramane pe teritoriul țarii și implicit de a participa la Australian Open, in condițiile in care sportivul a intrat in Australia fara a fi vaccinat și cu o scutire medicala…

- Decizia autoritatilor australiene privind o posibila noua anulare a vizei de intrare in tara a tensimenului Novak Djokovic se amana, dupa ce avocatii jucatorului au depus noi documente in acest caz, informeaza abc.net.au. Biroul ministrului Imigratiei, Alex Hawke, a anuntat ca a primit documente…

- Saga lui Djokovic se prelungește pana miercuri, iar ministrul imigrației, Alex Hawke, este puțin probabil sa ia decizia de deportare marți, a anunțat jurnalistul australian Paul Sakkal, care s-a ocupat indeaproape de subiect.

- Ministrul australian al Imigrarii, Alex Hawke, nu va decide, luni, daca va anula din nou viza tensimenului Novak Djokovic, informeaza The Age. Pentru ca Djokovic sa fie retinut din nou si audiat, Hawke avea la dispozitie patru ore, timp in care sa decida o noua anulare a vizei, pe baza prerogartivelor…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Belgrad, Serbia se asteapta ca Emery sa depuna un efort personal pentru ca Djokovic sa obtina o cazare adecvata pentru un sportiv de rangul sau, in asteptarea unei decizii judecatoresti cu privire la viza sa, pe care autoritatile australiene au revocat-o miercuri…

- Sam Groth, un jucator bun de dublu, cel mai dur contestatar al lui Novak Djokovic, nu simte empatie fata de sarb, pe care-l acuza ca este un trisor, dupa ce acesta a fost retinut in aeroportul din Melbourne pentru 8 ore, pentru ca apoi sa fie anuntat ca va fi deportat.

- Participarea lui Novak Djokovic la Australian Open va fi imposibila în condițiile în care sârbul nu se va vaccina anti-Covid. Alex Hawke, ministrul australian al Imigrației, a declarat ca jucatorii nevaccinați nu vor primi viza pentru a intra pe teritoriul țarii.Nole a refuzat…