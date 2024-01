Stiri pe aceeasi tema

- ■ nedoritul incindent a fost sesizat la Inspectoratul pentru Situații de Urgența in jurul orei 14.00 ■ suprafața afectata a fost de circa 1,5 hectare ■ Ca urmare a unui apel la serviciul unic de urgenta 112, care a fost inregistrat la ora 13.41 la Dispeceratul ISU, forte si mijloace de interventie de…

- ■ cateva situatii extreme au fost provocate de folosirea iresponsabila a petardelor ■ culmea Pietricica a luat foc de la artificii ■ doua incendii s-au petrecut la Pipirig ■ Ultimul nedorit eveniment s-a petrecut pe data de 1 ianuarie, la ora 19.21, printr-un apel la 112 anuntandu-se un incendiu de…

- Festivitatea a avut loc la Baza 95 Aeriana Bacau ■ acesta a primit recunoașterea deplina și pentru contribuția de cercetator științific ■ Cunoscutul și pasionatul cercetator Sorin Grumuș, istoric militar, s-a retras la pensie dupa 33 de ani de cariera, primind recunoașterea activitații sale deosebite…

- ■ Psiholog Dr. Ana Aurelia Hutanu ■ Mersul la psiholog ar trebui sa fie ca mersul la medic sau la farmacie. Te supara ceva, sufletește vorbind? Fa-ți o programare la un specialist in domeniul sanatații mintale (psiholog, psihoterapeut sau psihiatru – nu sunt același lucru!), comunica sincer și vezi…

- Astazi a fost lansata prima runda de inscrieri pentru obținerea fondurilor europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliența (#PNRR), pentru Subinvestiția I2.A-B, Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului,…

- ■ 24 de școli beneficiaza de foduri substanțiale pentru dotari ■ „In județul Neamț, abandonul școlar nu e ingrijorator“, a declarat Florentina Luca Moise,inspector general ■ In anul 2023, Ministerul Educației a alocat fonduri lei in vederea implementarii a 1.409 proiecte din Programul Național pentru…

- Astazi, am avut o vizita importanta la Ministerul Educației alaturi de primarul comunei Horia, Cristian Ioan Baciu, impreuna cu domnul senator Eugen Tapu Nazare și domnul deputat Laurențiu Leoreanu. Am discutat cu doamna ministru Ligia Deca și am consultat specialiștii din minister cu privire la problema…

- ■ Inspectorii școlari generali, instruiți de conducerea Ministerului Educației ■ s-a discutat, punctual, pe probleme de acordare a burselor, de decontare a trasportului elevilor, de combatere a violenței in școli ■ s-a discutat și despre trecerea inspecției școlare in responsabilitatea birourilor…