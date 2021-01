Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Wilde (36 de ani) și Harry Styles (26 de ani) au fost fotografiați ținandu-se de mana la nunta unui prieten comun, Jeff Azoff, managerul artistului. Olivia a optat pentru o rochie cu imprimeu floral și o bentița roz, in timp ce Harry a purtat un costum clasic și o camașa alba. Olivia Wilde și…

- Nu mai e niciun secret ca Dakota Johnson și Chris Martin formeaza un cuplu, poate chiar cel mai discret de la Hollywood. Nu au confirmat niciodata relația și nu au nicio apariție oficiala impreuna. Presa de peste Ocean scrie ca artistul ar fi facut pasul cel mare și ar fi cerut-o de nevasta pe actrița.

- Vanessa Hudgens (31 de ani) l-a dat uitarii pe Austin Butler și s-a indragostit de un sportiv. Presa de peste Ocean scrie ca actrița s-ar fi combinat cu Cole Tucker, un talentat jucator de baseball.

- Va împlini în câteva saptamâni 75 de ani și este în continuare o voce puternica și luata în seama peste Ocean. Dolly Parton a încântat atâtea generații cu muzica ei, iar acum a avut un rol important în realizarea vaccinului anti-Covid produs…

- Harry Styles, fost membru al formației britanice One Direction, a devenit primul barbat care a aparut pe coperta Vogue – dar ceea ce poarta este o declarație puternica. Cantarețul in varsta de 26 de ani a ales sa poarte o rochie Gucci pentru ședința foto. Harry a vorbit despre alegerea... The post Harry…

- Presa japoneza scria la inceputul acestui an ca dintre toate variantele inaintate de experți, cea a deversarii in Ocean a "apei radioactive" ar fi cea preferata de guvern. Operațiunile de deversare a apei contaminate de la centrala nucleara de la Fukushima, care este stocata in peste 1.000…