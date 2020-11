Stiri pe aceeasi tema

- Draga Olteanu Matei este in coma la Spitalul „Sfantul Spiridon”, din Iași. Actrița a suferit o hemoragie digestiva și viața ii este pusa in pericol. Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seara, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iași. Dr. Diana Cimpoeșu de la UPU…

- O unitate mobila de terapie intensiva a ajuns, in noaptea de marti spre miercuri, la Botosani, pentru a suplini numarul de paturi alocate pacientilor COVID-19 aflati in stare grava. Autospeciala de terapie intensiva, care a fost pusa la dispozitie de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, are o capacitate…

- Spitalul Județean de Urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași a instalat trei containere in curtea unitații medicale, care sa aiba același rol precum corturile de triaj inființate de la inceputul pandemiei COVID-19. Containerele sunt incalzite, iar pacienții pot aștepta acolo venirea rezultatelor la testele…

- Printre victimele teribilului accident care s-a produs in aceasta dimineața la Lețcani, județul Iași se afla și o doctorița care lucreaza la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Bacau. „Este vorba despre dr.Catalina Țurlica și nu am... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un copil de 10 ani, din Buzau, internat sambata in stare grava la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului județean de Urgența Buzau, se afla la terapie intensiva intr-un spital din Capitala in urma unor complicații aparute in urma infectarii cu SARS-CoV-2. Copilul s-a prezentat sambata la U.P.U. Buzau,…