Stiri pe aceeasi tema

- De obicei, persoanele care au discalculie se confrunta cu dificultați in a invața și a ințelege matematica, deoarece creierele lor nu pot procesa conceptele matematice la fel ca persoanele care nu sufera de aceasta tulburare. Cu toate acestea, este important de reținut ca diagnosticul de discalculie…

- Este doliu in lumea creatorilor de conținut! O cunoscuta influencerița s-a stins din viața, neașteptat, in urma cu puțin timp, la puțina vreme dupa ce a postat pe rețelele sociale. Ce s-a intamplat, de fapt.

- Doinița, o frumoasa moldoveanca in varsta de 29 de ani s-a stins din viața la doua saptamani dupa accident. Femeia, mama a doua fetițe, a murit pe patul de spital. De curand, familia acesteia și cei care o cunoșteau facusera un apel disperat și iși doreau sa stranga suma de 250.000 de euro, pentru a…

- O cunoscuta avocata din București a murit fulgerator, la doar patru zile dupa ce a fost achitata definitiv intr-un dosar de abuz in serviciu. Denisa Tanase era și insarcinata in 9 luni, iar apropiații spun ca decesul a venit ca urmare a stresului la care a fost supusa de-a lungul anilor de procese.…

- Lumea muzicii este in doliu! Cantareața de origine irlandeza Sinead O’Connor a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Artista a fost cunoscuta pentru pentru hitul sau „Nothing Compares 2 U”. Vestea morții artistei vine la un an și jumatate dupa decesul fiului sau Shane, la doar 17 ani. La acel moment,…

- Jane Birkin, cea mai engleza dintre cantareții francezi, s-a stins din viața. Informația a fost facuta publica duminica, 16 iulie, dupa ce celebra solista și actrița a fost gasita fara suflare in locuința sa din Paris. Ce detalii se știu pana la momentul redactarii acestui material. Jane Birkin a murit…

- Este doliu uriaș in arta romaneasca. O tanara artista a murit in urma unui accident infiorator, in Bulgaria. Oana-Elena Ionel s-a stins din viața in urma unui accident teribil in Bulgaria. Frumoasa artista a plecat din aceasta lume mult prea devreme, lasand in urma ei multa durere. Anunțul a fost facut…

- Cantareața și vedeta Disney Coco Lee a murit la varsta de 48 de ani, relateaza BBC. Lee s-a bucurat de celebritate in Asia in anii 1990 și 2000. Nascuta in Hong Kong, Lee s-a mutat in SUA in copilarie și a lansat albume in mandarina și engleza. Ea a fost de asemenea vocea personajului principal […]…