Actrița Carmen Tănase, previziune sumbră: „S-a terminat. Nu scăpăm de pandemie până în…” Carmen Tanase a fost extrem de vocala in aceasta pandemie. Actrița nu s-a sfiit sa iși spuna parerile sincere despre restricții, vaccinare și masca de protecție. Carmen Tanase, recunoscuta pentru poziția vehementa legata de pandemie, revine in atenția publicului cu noi declarații privind sfarșitul pandemiei. Potrivit acesteia, din toate sursele din care s-a informat, pandemia […] The post Actrița Carmen Tanase, previziune sumbra: „S-a terminat. Nu scapam de pandemie pana in…” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

