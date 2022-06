Actorul Valentin Uritescu a decedat la vârsta de 81 de ani Actorul Valentin Uritescu a murit la varsta de 81 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala degenerativa. „A plecat spre stele si dragul nostru maestru si coleg, Nea Vali Uritescu! Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace!”, a scris pe Facebook actorul Valentin Teodosiu. Absolvent al Promotiei 1963 (clasa Constantin Moruzan) a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica “I. L. Caragiale”, Uritescu alege scena Teatrului “Maria Filotti” din Braila, pentru ca, dupa cinci ani, sa se angajeze la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt. Chemat de Sandu Lazar si Ion Cojar in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

