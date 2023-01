Stiri pe aceeasi tema

- Europa a cunoscut in 2022 al doilea cel mai calduros an inregistrat vreodata, au declarat marti oamenii de stiinta din Uniunea Europeana, in conditiile in care schimbarile climatice au declansat fenomene meteorologice extreme care au distrus recoltele, au secat raurile si au dus la mii de decese, relateaza…

- Irakul a anuntat ca a incasat peste 115 miliarde de dolari din vanzarea de petrol, in 2022, o cifra care indica faptul ca tara avanseaza in recuperarea pozitiei sale pe piata, dupa ani de regres din cauza crizelor politice si a coruptiei, scrie agentia EFE, informeaza AGERPRES . Intr-un comunicat, ministrul…

- Japonia va colabora cu Marea Britanie si Italia pentru a dezvolta o aeronava de lupta de ultima generatie pana in 2035, au anuntat cele trei tari vineri, in conditiile in care arhipelagul japonez incearca sa isi consolideze strategia de aparare intr-un context geopolitic tensionat, relateaza AFP,…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate de Oficiul national de statistica de la Londra, citate de…

- Președintele rus Vladimir Putin așteapta ca "generalul Iarna" sa vina și sa sprijine invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, susține șeful diplomației europene, Josep Borrell, potrivit Euronews.Borrell a facut aceasta declarație in contextul in care miniștrii de externe ai țarilor din cadrul G7…

- Potrivit datelor publicate de o companie de bilete pentru vacanta pentru perioada 15 septembrie -1 decembrie 2022, Italia, Marea Britanie și Spania, țari in care exista comunitați mari de romani, dar și care sunt alese frecvent de turiști, conduc in topul celor mai populare destinații din Europa in…

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu