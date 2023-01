Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Renner a suferit "un traumatism toracic contondent si leziuni ortopedice" dupa ce a suferit un accident acasa, in timp ce dadea zapada la o parte folosind un plug de zapada. Actorul din "Hawkeye" a avut nevoie pana acum de doua interventii chirurgicale, scrie CNN.

- Statul american California este lovit de fenomene meteo extreme. Daca in nordul regiunii sunt inundatii catastrofale, soldate cu cel putin un mort, estul statului este scena unor ninsori abundente. Zapada de aproape un metru a cuprins regiunile de la granita dintre California si Nevada.

