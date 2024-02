Actorul Istvan Kovacs și rolurile sale De ce accepta cel mai bun arbitru roman sa se faca de ras la niște meciuri care lui, la nivelul la care se afla, n-ar trebui sa-i ridice niciun fel de probleme? Dupa ce a fost magistral la acel Manchester City cu Real Madrid, de acum apoape doi ani, Istvan Kovacs ne-a facut sa credem ca daca fotbalul romanesc in sine e mediocru, arbitrajul e cel care-l mai trage un pic in sus. Era, devenise de fapt, nava-amiral a unei activitați care nu ne prea mai aducea bucurii. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

