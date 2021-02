Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt nevinovat si nu am de ce sa-mi fac griji'', a declarat actorul Gerard Depardieu pentru editia de joi a cotidianului italian La Repubblica, in replica la aparitia in mass-media a informatiei referitoare la punerea lui sub acuzare pentru ''violuri'', informeaza AFP.

- Funeraliile fostului presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, care a murit miercuri la varsta de 94 de ani de COVID-19, au inceput sambata in cea mai stricta intimitate familiala la Authon, la sud-vest de Paris, informeaza AFP. In frig si umiditate, cortegiul funerar, insotit de…