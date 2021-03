Actorul Elliot Page, cunoscut din filmul "Juno", pentru care a primit o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cea mai buna actrita in rol principal", va deveni in curand primul barbat transgender care apare pe coperta revistei Time, odata cu aparitia de vineri la standurile de presa a celui mai recent numar al acestei publicatii, informeaza Thomson Reuters Foundation.



