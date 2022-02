Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Deliei Matache, Ioan Matache sau "fratele Ioan Matache", cum este cunoscut printre ai sai, a avut o traiectorie cel puțin inedita. Dupa ce, timp de 40 de ani, a fost ateu și a colindat cluburile si restaurantele, in 2004 a luat calea vieții de calugar și a ajuns la muntele Athos.

- Daca vestea ca Dodo a inceput deja o noua relație nu i-a picat bine, anunțul cantareaței ca are planuri de casatorie cu actualul iubit cu siguranța a fost o veste neașteptata pentru Liviu Kevin. Tatal copilului artistei a avut prima reacție dupa ce tanara mamica a dezvaluit ca vrea sa se casatoreasca…

- In primavara anului trecut, Ramona Pauleanu, prezentatoarea de la Pro TV a anunțat ca este insarcinata in 7 luni, insa la scurt timp, aceasta a nascut prematur gemeni, o fetița și un baiat. Micuțul nu a putut fi luat acasa și a stat mai multe luni in spital. In tot acest timp, se pare ca acesta s-a…

- Nascut la Timișoara, chitaristul Toni Dijmarescu a copilarit in Reșița, unde a devenit cunoscut datorita aparițiilor sale in formațiile Crater, Necroticism sau Screaming Heads, iar la sfarșitul anului 1996 a parasit țara noastra cu destinația Germania. Artistul a ramas conectat la viața muzicala a zonei…

- Constantin Simirad, primarul scriitor, a murit pozitiv la "Neuro": Covid-19 pare sa-i fi fost fatal si fostului primar Constantin Simirad, care a decedat in martie anul acesta la Spitalul de Neurochirurgie, pozitiv fiind. A fost unul dintre cei mai longevivi primari ai Iasului (1992 - 2003), dar si-a…

- A murit Victor Socaciu! Artistul avea 68 de ani. Victor Socaciu a murit la varsta de 68 de ani, astazi, in ciuda eforturilor depuse de medici de a-i salva viata. Victor Socaciu, muzician, compozitor, cantaret, chitarist, realizator si prezentator TV, dar si politician si apoi diplomat, s-a stins din…

- GALA GSP 2021. In cadrul tradiționalei anchete a Gazetei Sporturilor, Leonard Doroftei (51 de ani) a primit trofeul de Legenda GSP. Nascut la Ploiești, Leonard Doroftei a fost bun de mic. Campion național de juniori, a continuat sa impresioneze și in lumea marilor boxeri: centuri dupa centuri, bronz…

- Renumitul prezentator al televiziunii ruse, Iurii Nikolaev, sarbatorește astazi 73 de ani. Artistul poporului Rus, Nikolaev s-a nascut la Chișinau. Cunoscut și iubit in toata Federația Rusa, moldoveanul a devenit fața unui dintre cele mai populare programe din istoria televiziunii sovietice „Утренняя…