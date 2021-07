Stiri pe aceeasi tema

- Pe plaja Velipoje din apropiere de Shkoder, membrii a doua familii care conduc hoteluri in acel loc s-au certat in legatura cu aranjamentul corturilor si sezlongurilor.Nu e clar deocamdata de ce conflictul a escaladat atat de tare incat s-a ajuns la folosirea armelor.Numeroase forte speciale au securizat…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Iași a inregistrat primul deces de anul acesta din cauza caniculei. Barbatul a cazut pe strada, iar apoi a fost vazut de catre trecatori, astfel au sunat imediat la numar de urgența, 112. Medicii l-au gasit cu o temperatura de 42 grade Celsius.

- O mașina a explodat, astazi, in București, in timp ce staționa pe Strada Brașov. In autoturismul respectiv se aflau doi barbați, in varsta de 26 și 27 de ani, iar unul dintre ei a murit din cauza ranilor suferite. Din cate se pare, explozia a fost provocata de o butelie in care se afla dioxid […]

- Doliu la Hollywood! Ned Beatty, un actor nominalizat pentru un premiu Oscar dupa pelicula ‘Network’ și cunoscut pentru filmele ‘Deliverance’ și ‘Toy Story 3’ a murit. Starul s-a stins din viața la varsta de 83 de ani, iar compania de management a anunțat veștile extrem de triste. Net Beatty a murit!…

- Sfarșit tragic pentru un vlogger roman, foarte cunoscut in Anglia. Tanarul a murit la doar 17 ani din cauza unor probleme la nivelul inimii. Inainte de a se stinge din viața, acesta le-a transmis fanilor de pe rețelele de socializare un ultim mesaj sfașietor, mulțumindu-le pentru toata susținerea oferita,…

- Lumea artistica este in doliu, dupa ce Corneliu Murgu a murit. El a fost director al Operei Naționale din Timișoara, iar moartea lui i-a luat prin surprindere pe apropiați și pe fani. Corneliu Murgu a murit Cunoscut drept unul dintre cei mai de preț tenori din Romania, Corneliu Murgu a murit. In trecut,…

- Un nou caz infiorator la Ruginesti (judetul Cluj), unde o femeiea nascut pe ascuns si si-a abandonat bebelusul in cada timp de cateva ore. A fost suficient pentru ca fetita sa moara din cauza unei hemoragii.

- Alta tragedie zguduie sistemul medical din Romania. 3 oameni au murit astazi la Spitalul „Victor Babeș” din Capitala, din cauza unei pene de oxigen la TIR-ul ATI din incinta spitalului. Din primele informații, se pare ca incidentul nefericit a survenit dupa ce presiunea de oxigen de la unul dintre tirurile…