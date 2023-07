Actorul Costel Băloiu(Pistruiatul), dezvăluiri despre mama sa care a fost internată într-un cămin al groazei Pistruiatul intervine in scandalul azilelor și spune ca mama lui a murit imediat dupa ce a scos-o din azil. Nici pana in ziua de azi nu are o explicație din partea autoritaților. Costel Baloiu a povestit cum a fost sunat de la azilul din județul Argeș, la care era internat mama sa, dupa doar cateva saptamani de ședere, sa vina sa o ia, ca „nu mai prinde weekendul”. Actorul iși internase mama acolo in urma recomandarilor facute de medici, aceasta avand mai multe diagnostice din sfera neurologica. Starea in care și-a gasit mama, dupa doar cateva saptamani dupa ce nu o mai vazuse, il bantuie și astazi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

