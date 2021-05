Actorul clujean Levente Molnár, premiat în Brazilia

Clujeanului Levente Molnár i-a fost decernat premiul pentru &"cel mai bun actor&" în Sao Paulo, Brazilia, în cadrul celei de-a unsprezecea ediții a festivalului de film Cinefantasy International Film Festival. Acesta a jucat rolul lui Bálint Grassai, în cadrul filmului Hasadék / Ravine.

Levente Molnár a mai fost premiat recent, anul trecut primind premiul Criticilor de Film din Ungaria, pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru rolurile jucate în filmele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

