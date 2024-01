Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- Un copac putred s-a prabușit peste alt copac și apoi a cazut peste o mașina care trecea pe șosea. Incidentul a avut loc miercuri pe un drum din județul Maramureș. Potrivit autoritatilor, copacul s-a prabușit pe DJ183, in apropiere de Izvoare. Inițial a cedat un copac putred care s-a prabușit sub greutatea…

- Bilanțul tragediei cumplite de la Tohani, care a avut loc in a doua zi de Craciun, a ajuns astazi la șapte persoane decedate. Dintre acestea, trei sunt copii, iar o alta persoana este inca data disparuta. Testele ADN au aratat ca printre persoanele decedate in urma teribilului incendiu se afla și o…

- Tragedie, noaptea trecuta, in Italia. Trei tineri prieteni, care aveau toata viața inainte, și-au pierdut viața intr-un accident infiorator, dupa ce mașina in care se aflau, un BMW, a zburat de pe un pod și a plonjat in raul Reghena. Nenorocirea s-a produs in Portogruaro, o comuna din provincia Veneto.…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…

- Ileana Cristea avea 60 de ani și mai avea foarte puțin pana la pensie. Aceasta avea un soț și doua fiice. De mai bine de 20 de ani lucra la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca unde se indrepta in ziua in care a fost ucisa de contabila sinucigașa care s-a aruncat de la […] The post Ileana…

- Premierul Benjamin Netanyahu a promis, intr-un discurs tinut dupa investirea guvernului de unitate al Israelului, ca ”nu vom slabi eforturile de a-i aduce inapoi acasa”, referindu-se la ostaticii luati de Hamas, potrivit The Guardian. In acelasi timp, suntem uniti in hotararea impotriva dusmanului odios…