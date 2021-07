Actorul Bob Odenkirk a fost internat de urgenta. Acestuia i s-a facut rau la filmarile pentru „Better Call Saul”. In momentul in care i s-a facut rau, actorul se afla pe platourile de filmare pentru show-ul AMC, scrie Variety. Odenkirk filmeaza in prezent al saselea si ultimul sezon al serialului, spin-off al „Breaking Bad”. Actorului in varsta de 58 de ani i s-a facut rau marti pe platourile din New Mexico. Echipa sa a chemat ambulanta. Cauza nu a fost dezvaluita. Odenkirk se afla in prezent sub supravegherea medicilor. Odenkirk interpreteaza rolul Saul Goodman in „Better Call Saul” si „Breaking…