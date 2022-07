Actorul american Tony Sirico, cunoscut din serialul „The Sopranos”, a murit Actorul american Tony Sirico, cunoscut pentru rolul lui Paulie ”Walnuts” Gualtieri din seria HBO „The Sopranos”, a murit la varsta de 79 de ani, au anuntat, la 8 iulie 2022, familia sa si un vechi coleg de pe platourile de filmare, transmite AFP. Sirico a interpretat roluri minore de gangster in productii de televiziune dar si pe marile ecrane timp de cateva decenii, pana a fost selectat, pe cand trecuse de 50 de ani, pentru rolul excentricului si uneori brutalului Paulie, devenind unul dintre personajele memorabile ale seriei „The Sopranos”. American de origine siciliana, Tony Sirico, pe numele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

