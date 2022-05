Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16 – 22 mai 2022, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, acțiuni pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și depistarea participanților la trafic care nu respecta regulile de circulație rutiera. Au…

- Polițiștii specializați in combaterea delictelor silvice, impreuna cu specialiști ai Garzii Forestiere, jandarmi și lucratori din cadrul ocoalelor silvice, au efectuat 41 de controale pentru verificarea legalitații exploatarii materialului lemnos. La data de 11 mai 2022, polițiștii Serviciului de Ordine…

- La data de 7 mai 2022, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranța traficului rutier și conduc autovehicule fiind…

- La data de 6 mai 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au desfasurat 4 perchezitii domiciliare, pe raza comunei Grebenisu de Campie, intr-un dosar penal de detinere in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile. In urma actiunii, au fost identificati si…

- In urma unor controale efectuate la doua societați comerciale specializate in comercializarea de produse de protectia plantelor, politistii au confiscat peste 90 de litri și 10 kilograme de substanțe care aveau termenul de valabilitate expirat. Au fost intocmite dosare penale. La data de 5 mai 2022,…

- Patru barbați din Alba, cercetați penal pentru braconaj. Au fost prinși la pescuit pe raul Mureș, in perioada de prohibiție Patru barbați din comuna Bucerdea Granoasacare au pescuit ilegal pe raul Mureș s-au ales cu dosare penale. Au fost depistați de politistii din Teiuș. Inspectoratul de Politie Judetean…

- Astazi, 25 martie, este o zi speciala pentru noi, polițiștii maramureșeni. In ceas de sarbatoare, reiteram fiecare moment istoric, fiecare amintire placuta, fiecare intervenție a unui polițist care a ajutat sau sprijinit un cetațean. De-a lungul istoriei, polițiștii maramureșeni s-au remarcat prin descinderile…

- In dimineața zilei de 9 martie 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Șugag, au identificat, in trafic, un autoturism, in care se aflau 3 barbați, de 30, 37 și 43 de ani, din comunele Pianu și Sasciori. In autoturism au fost gasite lanterne, iar in urma…