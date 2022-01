Activitatea Serviciului Înmatriculări Sibiu, suspendată. Polițiștii s-au infectat cu Covid-19 Șase polițiști din cadrul Serviciului de Inmatriculari din Sibiu au fost depistati cu Covid, dupa ce unul dintre ei s-a infectat. Testați, cei șase angajați au fost confirmati pozitiv. Activitatea serviciului va reveni la normal abia din 25 ianuarie, iar șoferii care aveau programare joi și vineri vor fi reprogramați pentru 26 și 27 ianuarie. Unii șoferi și-au luat liber de la serviciu ca sa vina la Serviciul de Inmatriculari din Sibiu, dar nu au știut despre situația angajaților infectați cu covid. Depunerea documentelor necesare inmatricularii vehiculelor este suspendata in acesta zi, vineri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

