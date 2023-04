Activitatea fabricilor - afectată la nivel global – TradeVille Preturi Mai Mari La Poarta Fabricii In februarie 2023, preturile producției industriale au scazut cu 0.3% fata de ianuarie 2023, dar au inregistrat o creștere cu 21.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare creștere a preturilor pe piața interna a fost calculata pentru industria energetica (+39.9% vs 2022), urmata de industria bunurilor de uz curent (+17.7% vs 2022) si industria bunurilor de folosința indelungata (+11.3% vs 2022). (Sursa: INS) Activitatea Fabricilor – Afectata La Nivel Global Activitatea fabricilor la nivel mondial a scazut in luna martie,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care Moscova este presata sa vanda surplusul de marfa care nu mai ajunge catre UE, China a economisit miliarde de dolari din achizițiile de petrol și carbune rusesc mai ieftin și a obținut profituri uriașe. Cum beneficiaza China de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei? Razboiul din Ucraina…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,5%, dupa ce cazuse in teritoriu negativ in timpul diminetii. Actiunile companiilor din sectorul alimentelor si bauturilor au condus castigurile, cu un avans de 1,8%, in timp ce titlurile bancilor au scazut cu 0,8%. Inflatia totala…

- Principiul Pareto In Economia RomaneascaUn studiu realizat in Romania arata ca 95% din totalul investițiilor realizate in 2022 au fost generate de doar 20% din populație. Conform cercetarilor, cca. o treime dintre investitori prefera sectorul imobiliar si, 92% dintre ei au o preferința in…

- Zeci de mii de oameni din Coreea de Nord, Coreea de Sud, Japonia și China ar putea fi expuși la materiale radioactive care s-ar fi raspandit in panza freatica in urma testelor nucleare efectuate la situl Punggye-ri, scrie Reuters, care citeaza un raport al unei organizații pentru protecția drepturilor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat luni Coreea de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Ucrainei, citand alte țari care și-au schimbat politica de a nu furniza arme țarilor aflate in conflict dupa invazia Rusiei, scrie Reuters. Stoltenberg se afla la Seul, prima oprire…

- Presedintele Joe Biden i-a spus vineri prim-ministrului japonez Fumio Kishida ca Statele Unite sunt "pe deplin, temeinic, complet" angajate in apararea Japoniei si a laudat consolidarea securitatii de catre Tokyo, spunand ca cele doua tari nu au fost niciodata mai apropiate, transmite Reuters. Kishida…

- Beijingul a luat marți masuri impotriva Japoniei și Coreei de Sud, doua dintre statele care au impus restricții pentru calatorii care sosesc din China din cauza focarului de Covid din aceasta țara, relateaza Reuters . Ambasadei Chinei la Seul a anunțat ca suspendat oferirea de vize pe termen scurt pentru…

- In contextul razboiului cu Rusia, Ucraina a urcat pe locul 15 in clasamentul celor mai puternice armate din lume, dupa ce anul trecut era pe 22. Romania se afla pe poziția 47 in acest top intocmit de Global Firepower . „Pe masura ce Ucraina continua sa se apere impotriva Rusiei, și-a crescut indicele…