Activitate intensă la Centrul de evaluare COVID din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Conducerea Spitalului de Boli Infecțioase “Sfanta Parascheva” anunța ca timpii de așteptare la Centrul de evaluare Covid au crescut, ca urmare a numarului mare de solicitari. “Fiecare caz are particularitațile lui iar noi tratam oameni, nu cazuri. Chiar daca aproape toți pacienții vin cu test pozitiv, avem și pacienți care au nevoie de retestare deoarece s-au testat pentru COVID acasa. Testele efectuate la domiciliu nu sunt valabile. Rugam pacienții sa aiba rabdare. Timpul cald le permite sa aștepte in aer liber și analizam variante viabile pentru perioada in care timpul nu va mai fi atat de prietenos.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul Centrului de Evaluare Covid din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase " Sf. Parascheva" Iasi face eforturi sustinute pentru fiecare pacient care i se adreseaza iar numarul acestora este in crestere. Din acest motiv timpii de asteptare sunt mai mari, in plus timpul standard de evaluare,…

- Dr. Florin Rosu, managerul de la Spitalul de Boli Infectioase explica ce trebuie sa faca pacientii inainte de a ajunge la Centrul de evaluare COVID. Pentru o mai buna organizare si pentru eficientizarea procesului de evaluare a pacientilor COVID-19 in Centrul de evaluare din cadrul Spitalului Clinic…

- In ultimele trei zile, in judetul Iasi au fost depistate 656 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 numarul fiind unul in continua crestere in ultimele doua saptamani. In spitalele iesene se afla internate 116 persoane, dintre care sapte la Anestezie si Terapie Intensiva. Trei paturi ATI sunt ocupate la…

- Dupa aproape trei saptamani de spitalizare la Terapie Intensiva, un baiat de 9 ani, diagnosticat cu un sindrom rar, va fi externat de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Reprezentantii unitatii medicale spun ca este un caz comparabil cu un mare ars, copilul fiind diagnosticat…

- O treime din pacientii internati in acest moment la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi sunt persoane diagnosticate cu COVID-19. Medicii spun ca se observa o crestere a numarului de internari, insa este o crestere care a fost preconizata. Mai exact, din cei 156 de pacienti internati…

- Intr-o saptamana numarul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si internati in Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi s-a triplat. Daca in urma cu o saptamana erau internati 10 pacienti, astazi, 5 iulie, sunt internati in spital 34 de pacienti, varsta medie a acestora fiind de 50…

- Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta informeaza joi, 16 iunie, ca doi pacienti infectati cu SARS CoV 2, aflati in stare grava, sunt internati la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Astfel, din numarul total de 27 de paturi…

- SJU Alba Iulia: Activitatea centrului de evaluare medicala a pacienților cu COVID-19, sistata in perioada in care incidența e redusa SJU Alba Iulia: Activitatea centrului de evaluare medicala a pacienților cu COVID-19, sistata in perioada in care incidența e redusa Avand in vedere scaderea numarului…