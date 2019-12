Activele nete totale ale fondurilor mutuale româneşti au atins 24,69 miliarde lei în noiembrie Activele nete totale ale celor 95 de fonduri mutuale romanesti au atins 24,69 miliarde lei la sfarsitul lunii noiembrie, in timp ce numarul total de investitori in aceste fonduri a fost de 339.000, potrivit unui buletin informativ realizat de Smartfin, platforma financiara de informare despre fondurile de investitii din Romania.



Fondurile mutuale romanesti au inregistrat intrari nete de 0,22 miliarde lei in luna noiembrie.



In luna noiembrie 2019, numarul de investitori in fonduri a crescut cu 2% comparativ cu luna anterioara si cu 12% comparativ cu acum 5 ani. In noiembrie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,43 miliarde de lei, la 31 octombrie 2019, in crestere cu 21,7% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de aproape 59,84 miliarde de lei, la 31 octombrie 2019, in crestere cu 27,1% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit AGERPRES. Titlurile de stat detineau…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 59,11 miliarde de lei, la 30 septembrie 2019, in crestere cu 26,8% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Titlurile de stat detin cea mai…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,4 miliarde de lei, la 30 septembrie 2019, in crestere cu 21,4% comparativ cu nivelul de la 30 septembrie 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Valoarea activelor totale aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private a ajuns la 57,43 miliarde de lei (12,13 miliarde de euro) in primul semestru al anului 2019, in crestere cu aproape 26% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand a depasit 45,6 miliarde lei, potrivit…

- Valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns in primul semestru al anului 2019, la 57,43 miliarde de lei (12,13 miliarde de euro), comparativ cu 45,6 miliarde lei, in aceeași perioada a anului trecut, informeaza ASF, potrivit Mediafax.Ponderea…

- Activele nete ale celor 207 fonduri deschise și inchise, locale și straine, prezente in Romania au crescut in luna august cu 0,3%, pana la nivelul de 45,9 mld lei (9,7 mld. euro), inregistrand o creștere de 9,4% de la inceputul anului; intrarile nete ale lunii au totalizat 321 mil lei (67,8mil eur),…

- Activele nete ale celor 81 de fonduri deschise locale au crescut in luna august cu 1,6-, pana la 23,4 mld lei (5 mld euro), in vreme ce cresterea in anul curent a ajuns la 8,7-. Fondurile deschise locale au beneficiat in luna august de intrari nete de 293,4 mil lei (62 mil euro), fiind vizate fondurile…