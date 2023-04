Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de cont curent, indicatorul care arata cat de bolnava este economie, a fost in primele doua luni de 2,612 miliarde de euro, in scadere fața de perioada similara a lui 2022, cand s-a raportat un deficit de 3,155 miliarde de euro, conform datelor prezentate de Banca Naționala a Romaniei. In…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la finalul lunii februarie cu 9,874 miliarde euro, de la 31 decembrie 2022, la 154,43 miliarde euro. ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575 milioane euro la 28 februarie 2023 (69% din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,1% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen…

- ”In luna ianuarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 7,514 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 104,696 miliarde euro la 31 ianuarie 2023 (69,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 7,2% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen scurt a inregistrat…

- ”Activele nete ale celor 240 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna ianuarie cu 1%, pana la nivelul de 46,4 miliarde lei (9,4 miliarde euro); iesirile nete ale lunii au totalizat 152 milioane lei ( -31 milioane euro)”, arata datele AAF. Cele mai performante 5 fonduri in…

- ”Piata imobiliara s-a bucurat de investitii record in 2022, cand a reusit sa depaseasca un prag istoric de 1,25 miliarde de euro, fiind in crestere cu 36% fata de volumul inregistrat in anul precedent”, conform celui mai nou raport CBRE – „Market Outlook 2023”, lider al pietei de consultanta imobiliara.…

- Cel mai mare fond de pensii din lume a inregistrat in ultimele trei luni ale anului 2022 o pierdere de 0,97% din investitiile sale, echivalenta cu 1.850 miliarde de yeni (14,3 miliarde de dolari).Seria de pierderi trimestriale marcheaza cea mai lunga perioada negativa a fondului de pensii, de cand a…

