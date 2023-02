Stiri pe aceeasi tema

- Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 miliarde de euro si tragem sa salvam pana la ultimul cent pe care il putem obtine, a declarat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, dupa transmiterea declaratiilor de cheltuieli din ianuarie, informeaza AGERPRES .…

- ”Piata imobiliara s-a bucurat de investitii record in 2022, cand a reusit sa depaseasca un prag istoric de 1,25 miliarde de euro, fiind in crestere cu 36% fata de volumul inregistrat in anul precedent”, conform celui mai nou raport CBRE – „Market Outlook 2023”, lider al pietei de consultanta imobiliara.…

- Cel mai mare fond de pensii din lume a inregistrat in ultimele trei luni ale anului 2022 o pierdere de 0,97% din investitiile sale, echivalenta cu 1.850 miliarde de yeni (14,3 miliarde de dolari).Seria de pierderi trimestriale marcheaza cea mai lunga perioada negativa a fondului de pensii, de cand a…

- In perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totala de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE, promovand convergența socioeconomica de durata, coeziunea teritoriala, Europa sociala și o tranziție verde…

- Economia Romaniei ar urma sa depaseasca, in acest an, economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, conform unei analize Reuters, transmite Economedia. Fondul…

- Investitiile straine directe la finele lunii octombrie insumau 9,399 miliarde euro, nivel record care a depasit atat fluxul net al investitiilor directe ale nerezindentilor in Romania raportat pentru intregul an 2021 (8,94 mld. euro) cat si valoarea record obtinuta inainte de declansarea crizei economice…